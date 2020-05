Le coup de dés de François Legault

C’est l’histoire d’un gars qui roule sur l’autoroute.

Sa femme lui téléphone : « Chéri, fais attention, la radio dit qu’un inconnu fonce en sens inverse ! »

Le gars répond : « Il n’y en a pas juste un, il y en a des centaines ! »

Quand vous êtes seul dans votre camp, il est possible que vous ayez raison, mais c’est peut-être aussi un signal...

Seul

Dans sept jours, on rouvrira l’école primaire au Québec, sauf dans la région de Montréal, où on attendra une autre semaine.

Le Québec sera la première province canadienne à le faire, même si ce retour est optionnel.

À ma connaissance, aucun des 50 États américains n’a annoncé un retour scolaire aussi hâtif, malgré l’empressement téméraire de beaucoup à relancer l’activité économique.

Il y a autant de plans de déconfinement que de juridictions, mais je n’en vois aucun autre, en Amérique du Nord, qui met la réouverture de l’école primaire aussi haute dans son échelle de priorités que nous.

Ce n’est pas nécessairement une décision aberrante. Les cinq raisons avancées par le premier ministre Legault se tiennent.

On notera toutefois que, dans ces raisons, ne figure plus l’immunité collective, puisque nous n’avons aucune preuve qu’une fois guérie, une personne est définitivement à l’abri.

Parmi les raisons, on n’a évidemment pas mentionné les pressions des entreprises, que je soupçonne très fortes, qui veulent retrouver leurs employés présentement « pognés » à la maison avec les enfants.

Mais ces pressions ne sont sûrement pas plus fortes que dans toutes ces juridictions qui retardent le retour à l’école.

Oui, l’école rouvre ici et là en Europe, mais la pandémie a commencé plus tôt, et la chute des cas y est indiscutable.

Si les arguments pour un retour en classe maintenant se défendent, ceux pour attendre sont nombreux et puissants, surtout à Montréal.

En termes de locaux, de personnel, d’équipements de protection, ce sera un casse-tête logistique, malgré l’appel du premier ministre à la « débrouillardise ».

Penser qu’on peut garder deux mètres de distance entre un enseignant et un enfant de 8 ans est une vue de l’esprit.

Le retour suscite une énorme vague d’anxiété chez le personnel, qui a plus de questions qu’on ne lui offre de réponses. Plusieurs ont un conjoint fragile à la maison.

Non, ce n’est pas un chialage syndical organisé.

Je ne pense pas que la réticence de la commission scolaire anglophone de Montréal s’explique uniquement par son mépris ancestral envers le gouvernement du Québec.

Trudeau a patiné quand on lui a demandé s’il enverrait ses enfants à l’école s’ils vivaient au Québec.

Pari

Dans la métropole, la propagation est loin d’être limitée aux CHSLD.

La réouverture des commerces montréalais vient d’être repoussée. Ça vous dit quoi ?

Or, il ne restait que six semaines de classe et les examens finaux du ministère avaient déjà été annulés...

Personnellement, j’aurais pris tout l’été pour planifier une rentrée scolaire mieux ficelée à l’automne.

J’espère que la suite donnera raison à François Legault, mais c’est indiscutablement un pari risqué.