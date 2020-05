Le déconfinement des ainés suscite des craintes en Mauricie

L'assouplissement des mesures de confinement pour les ainés hébergés dans les résidences privées annoncé mardi par Québec fait le bonheur de certains d'entre eux, mais suscite aussi des craintes.

Dorénavant, les personnes âgées autonomes vivant en résidence privée pourront sortir sans surveillance et recevoir un proche à l'extérieur. Elles pourront aussi recommencer à aller à l'épicerie et à la pharmacie seules à partir du 11 mai, où elles bénéficieront de plages horaires réservées, tandis que les aidants naturels pourront recommencer à s'occuper des leurs dans les résidences.

Ces assouplissements entreront en vigueur à la condition qu'aucun cas de COVID-19 ne circule à l'intérieur d'une résidence, a toutefois averti le gouvernement. Dans la région socio-sanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 171 des 178 résidences privées pour ainés sont parvenues à éviter le coronavirus jusqu'à maintenant.

Ce déconfinement engendre certaines craintes. «Est-ce qu'ils vont toucher aux boîtes à malle, aux poignées de porte? D'après moi, la journée que je vais avoir cinq ou six cas, je vais avoir de la misère à avoir des employés», s'est inquiété Denis Beaudry, le propriétaire des Résidences Albert-Guimond, à Trois-Rivières.

Ce dernier se demande même s'il est raisonnable de respecter les consignes de la santé publique dans ce dossier. «Selon Mme [Marguerite] Blais et M. [François] Legault, on est obligé, mais jusqu'où? La viabilité et la sécurité financière sont à prendre en considération», a-t-il fait valoir.

D'ailleurs, sur ce dernier point, la pandémie fait mal à l'entreprise, a reconnu M. Beaudry. «On fait les commissions pour tout le monde, on donne des soins additionnels. On fait du bénévolat! Je pense qu'il y a des résidences qui n'auront pas les moyens [financiers] de continuer», a-t-il déploré.

– D'après les informations de Patricia Hélie, TVA Nouvelles