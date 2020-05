Le réconfort télé pour Marie-Soleil Michon

L’animatrice Marie-Soleil Michon a fait une belle découverte durant le confinement : l’émission Discussions avec mes parents, créée par l’humoriste François Morency.

« J’étais passée à côté avant ça parce que c’était diffusé en même temps que Ça vaut le coût [l’émission qu’elle anime à Télé-Québec], les lundis à 19 h 30. Et pendant la diffusion, je jase sur Twitter avec les téléspectateurs. Mais il y a quelques semaines, Radio-Canada a eu la bonne idée de placer l’émission dans la case de District 31. Et comme j’avais l’habitude d’être devant ma télé à cette heure-là, je me suis mise à la regarder.

« On dirait que cette émission cadrait parfaitement avec mon mood, poursuit-elle. À la fin de la journée, j’en avais par-dessus la tête de la COVID. C’est un petit feel-good, qui me fait rire, qui est réconfortant. Elle nous parle d’une famille au moment où on ne peut pas voir nos familles. »

Elle décrit l’émission comme du « comfort food ». « On se reconnaît, on voit nos familles. Chez nous aussi, on est trois enfants, comme dans cette famille-là. C’est mon coup de cœur québécois du moment. »

Besoin de légèreté

Côté cinéma, Marie-Soleil avait besoin de légèreté, ces dernières semaines. Elle s’est donc tournée vers des « films niaiseux » avec Will Ferrell. « J’ai regardé Between Two Ferns, avec Zach Galifianakis. J’ai aussi regardé Ocean’s 8. J’appelle ça “des films d’avion” (rires) ! Il n’est pas question que je regarde un film comme Contagion en ce moment. J’ai le goût de m’éloigner de ces films-là ! »

Marie-Soleil Michon mentionne être passée par plusieurs phases depuis le début du confinement. Au départ, c’était de la « stupeur ». « Il fallait réorganiser nos vies complètement. On voyait le calendrier se libérer de tous les engagements qui étaient prévus ce printemps. »

Heureusement, elle avait fini les tournages de Ça vaut le coût. L’équipe de l’émission réfléchit d’ailleurs présentement à la huitième saison, qui devrait être en ondes à l’automne. « On est en train de repenser l’émission pour voir comment on pourra la faire en toute sécurité en respectant les conditions sanitaires en vigueur. »

L’animatrice poursuivra aussi pour quelques semaines encore sa collaboration à l’émission de radio Véronique et les Fantastiques, à Rouge.

Parce qu’elle est maintenant séparée de ses neveux et nièces qu’elle adore, Marie-Soleil s’est servie de la technologie pour rester en contact avec eux. « On cuisine ensemble sur FaceTime ! Je détermine à l’avance une recette qui est facile à faire pour des enfants, comme des biscuits et des gâteaux. »

Les suggestions de Marie-Soleil

Séries télé

Discussions avec mes parents

C’est comme ça que je t’aime

Les films