L’élan de Québec brisé

Depuis plusieurs années, la Ville de Québec peut compter sur une économie vigoureuse et un taux de chômage très bas qui lui ont permis de propulser ses finances. Mais la crise de la COVID-19 vient de sonner la fin de la récréation.

Depuis son arrivée, Régis Labeaume s’est employé à faire le ménage dans les dépenses de la Ville. Il a d’abord parlé de couper dans le gras, puis de jouer dans la chair, au fil d’une série de coupures visant à réorganiser le travail.

Parallèlement à ce périlleux exercice, le maire s’est employé à élaborer un cadre financier qui a permis de créer une réserve pour le remboursement de la dette de la Ville, et une autre pour le paiement comptant d’immobilisations.

Sous son administration, la Ville a aussi investi massivement dans les infrastructures routières, d’aqueducs et d’égouts. On évite ainsi de refiler la facture aux générations suivantes, en plus d’avoir bénéficié, comme l’a expliqué le service des finances en décembre, des taux d’intérêt les plus bas de l’histoire.

Coupes chirurgicales

Le cadre financier sert aujourd’hui la Ville, à l’heure où frappe la pandémie. L’administration peut ainsi s’appuyer sur un surplus de 36,3 M$, et sur ses réserves. On ne pourra toutefois pas faire de miracle, et la dette risque de gonfler à nouveau.

Le maire parle désormais de « coupes chirurgicales » qui devront être effectuées. Il promet de ne pas toucher aux services de proximité ni de refiler la facture aux citoyens. Un gel de taxes est donc décrété pour 2021. Cette mesure est plus que bienvenue, comme elle donnera un peu d’air aux citoyens affectés par la situation.

En contrepartie, la Ville devra effectuer un contrôle des coûts et dépenses extrêmement serré. Elle aura aussi besoin de l’aide des gouvernements, qui croulent également sous l’endettement et les demandes d’aide. Il s’agit d’une autre démonstration de l’ampleur du défi collectif qui nous attend.

Heureusement, Québec pourra bénéficier d’investissements de trois milliards dans son projet de réseau de transport structurant. Bien des villes aimeraient pouvoir en dire autant. Le maintien d’investissements importants dans les infrastructures fera d’ailleurs partie de la solution un peu partout au pays.