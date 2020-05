L’engouement pour l’achat local et la cuisine maison rapporte gros à SJB BBQ

Message aux PME du Québec: si vous êtes entrepreneurs ou si vous connaissez une entreprise d'ici qui mériterait plus de visibilité, QUB radio pourrait donner un coup de main. Pour les détails de l'initiative #entrepreneursdici de Québecor, c'est ici!

Malgré le ralentissement économique, la vague d’engouement pour les produits d’ici permet à certaines PME de tirer leur épingle du jeu.

Pour SJB BBQ, la gamme de sauces et de dry rubs (épices à frotter) du Montréalais Simon De L’est, c’est plutôt une saison record.

«Au début du confinement, je m’inquiétais parce que je venais de passer une énorme commande pour approvisionner ma production de l’été. Et là, je pensais rester pris avec mon inventaire. Je me disais que les consommateurs seraient peut-être moins enclins à payer plus cher pour des produits de qualité. Mais avec le soutien pour l’achat local et le hype que ça a créé, SJQ BBQ a devancé ses ventes de trois mois.»

Simon se retrouve donc avec le problème inverse et doit s’adapter rapidement pour répondre à la demande.

«J’ai dû me réapprovisionner parce qu’on manquerait de stock à ce rythme. Je travaille plus que jamais. Avec Jean-Hugues Demers qui est mon partenaire chez le distributeur Milibec, on doit trouver une façon de tout gérer ça.»

Offerts dans 120 points de vente partout au Québec et en ligne sur BBQ Québec, les sauces et rubs de SJB ont vu leurs ventes augmenter dans ces deux canaux.

«Je réalise que je fais partie des chanceux. En ce moment, je n’ai pas besoin d’investir en publicité, tellement ça roule. Et, étant donné que mes produits n’étaient pas encore distribués en restaurant, les fermetures n’ont pas eu d’impact.»

Pour connaître l’histoire improbable de l’entrepreneur Simon De L’est, regardez cette capsule réalisée à l’été 2018. Depuis ce reportage, SJQ BBQ a doublé son chiffre d’affaires et l’ancien «nul en cuisine» continue de se démarquer dans le monde du BBQ, même aux États-Unis.

Pour suivre SJB BBQ et connaître ses points de vente : Facebook, Instagram.

