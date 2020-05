Les 7 plus belles plages des Îles-de-la-Madeleine

AVERTISSEMENT: Les déplacements «pour le plaisir» sont déconseillés partout au Québec en raison de la pandémie de COVID-19, et certaines régions et provinces sont toujours «fermées». Suivez l'évolution de la situation ici.

On vous l’accorde, il est bien difficile de définir quelles sont les plus belles plages des Îles-de-la-Madeleine. Après tout, a-t-on jamais entendu parler d’un seul bout de rivage moche dans tout l’archipel?

Les Îles comptent plus de 300 km de plages de sable blanc. On les visite pour marcher, faire des pique-niques, guetter les «loups de mer», ramasser des coquillages, s’envoler en kitesurf ou même faire trempette... en prenant garde aux courants.

En voici donc quelques-unes qui comptent parmi les plus belles et attrayantes de la région:

Plage de la Dune du Sud, île du Havre aux Maisons

Falaises rouges et sable clair: deux vedettes des Îles sont réunies à la plage de la Dune du Sud. À marée basse, on peut même y explorer de petites cavernes. C’est l’une des plages les plus fréquentées de l’archipel (du moins, la portion ouest), mais elle fait 22 km, alors il y a moyen de se trouver un coin tranquille!

Plage de la Grande Échouerie, Grosse Île

Bien qu’elle ne fasse «que» 8,5 km, cette plage de sable blanc semble se dérouler jusqu’au bout du monde. Aussi désignée sous le nom de Old Harry, elle est particulièrement large et sauvage (elle fait partie d’une réserve nationale de faune) et elle est à voir absolument.

Plage du Havre, île du Havre Aubert

Si vous vous rendez au bout de cette plage que l’on nomme aussi Sandy Hook, ou plage du Bout du banc, vous serez entouré d’eau. La plage du Havre est un long crochet de sable doux qui s’avance loin dans le golfe du Saint-Laurent. Elle fait 12 km au total. Un lieu unique.

Plage de la Dune du Nord

Le sable est fin, la mer est agitée et les paysages sont magnifiques à la plage de la Dune du Nord, qui est bordée de hautes dunes. Longue de 16,5 km, elle connecte deux îles: celle de la Pointe-aux-Loups et celle du Cap aux Meules.

Plage de la Pointe-aux-Loups

Pour accéder à cette plage, il faut rouler dans un décor typiquement madelinot: dunes d’un côté, lagune de l’autre. La plage de la Pointe-aux-Loups (16,5 km) est le prolongement de celle de la Dune du Nord.

Plage de la Dune de l’Ouest, ou du Corfu

On se rend sur ce rivage (8,7 km) de l’île du Cap aux Meules pour son épave de navire (le Corfu Island), pour ses couchers de soleil mémorables et aussi parce que la microbrasserie À l’abri de la Tempête se trouve à proximité.

Plage de La Martinique

Avouez qu’on a envie d’y aller juste pour le nom! Populaire auprès des familles en raison de son eau peu profonde, selon Tourisme Îles de la Madeleine, la plage de La Martinique s’étire sur 13 km entre les îles du Havre Aubert et du Cap aux Meules.

Sources: Nos archives, Tourisme Îles de la Madeleine, Québec Maritime, Guides Ulysse