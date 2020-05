«Passe-Partout»: le réconfort de Grand-Mère

Danielle Proulx trouve «très pénible» de ne pouvoir passer du temps avec ses petits-enfants, comme elle aime tant le faire, en raison de la COVID-19. À défaut d’obtenir le réconfort souhaité, elle est un baume important pour de nombreux tout-petits grâce à son personnage de «Grand-Mère», dans «Passe-Partout», à Télé-Québec.

L’importance de la lecture

Avec elle vient le goût et le besoin de lire des histoires. «L’importance de la lecture collée, comme le précise la comédienne. Mais là, c’est ça qu’on ne peut plus faire. Moi, lire des histoires à mes petits-enfants, c’est collé, qu’ils soient installés chaque bord et que j’aie un grand livre devant moi. C’est aussi ça qu’on montre à la télévision, avec un petit peu plus de folie, avec le fait de rentrer dans l’histoire, dans les dessins.»

Si Danielle Proulx a accepté d’effectuer son grand retour à la télévision jeunesse l’an dernier, presque 15 ans après avoir prêté ses traits au rôle-titre de «Cornemuse», c’est pour aider à combler un manque. «À la télévision jeunesse, depuis qu’il n’y avait plus de “Cornemuse” en diffusion, il y avait une espèce de vide pour les enfants autour de 4 ans.»

Inspirée par Kim Yaroshevskaya

Sa grand-maman à la voix enveloppante a une apparence loin de celle incarnée par Kim Yaroshevskaya dans la première mouture de l’émission, elle qui portait une perruque, arborait une toque blanche, était vêtue d’un châle et était assise sur une chaise berçante.

Pour Danielle Proulx, il allait de soi de rajeunir cette femme. «Je trouvais ça important de garder le clin d’oeil aux cheveux gris-blanc parce qu’il y a plein de femmes qui portent les cheveux comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu es obligée d’avoir une toque à la Donalda.»

«Si je me suis inspirée de Kim pour une chose, c’est bien sa douceur, sa façon d’aborder le personnage, ses histoires, son sens du merveilleux. Mais dans la facture visuelle, on lui a donné un clin d’oeil à notre modernité.»

Mission éducative

À l’heure où il est encore impossible d’envoyer ses enfants à l’école, Danielle Proulx rappelle l’importance de les aider dans leur développement. «Ça vient en plus épauler le travail qui se fait dans les CPE et les garderies; ça leur donne des outils et aussi par rapport à l’imagination, la découverte, à l’éveil de la curiosité.»

Bref, la pertinence de «Passe-Partout» est des plus évidentes actuellement. «Justement dans ces temps-ci, où on apprend ce que veut dire “prendre soin” et “faire attention aux autres”, précise l’actrice. C’est dans des émissions comme ça que de telles situations et valeurs sont abordées tout à fait dans le sens dont on a besoin. Ce sont des valeurs humaines qu’on ne retrouve pas nécessairement dans d’autres émissions dites plus divertissantes, et c’est absolument essentiel que les enfants soient mis en contact avec ça.»

«Ce n’est pas juste aux parents à faire ça, car des fois, quand ça vient des parents, c’est moins le fun. Si ça vient de quelqu’un comme Passe-Partout, Grand-Mère, Passe-Carreau ou Passe-Montagne, qui sont les leurs, qui les ouvrent à des réalités et à des comportements, ça fait la job.»

«Passe-Partout» est diffusée en matinée et en soirée sur Télé-Québec. La première saison de l’émission est aussi offerte sur Club illico.