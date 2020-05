Prix Écrans canadiens: des présentations virtuelles pour les gagnants

À défaut de célébrer lors de leur gala annuel, les finalistes et futurs récipiendaires des prix Écrans canadiens festoieront sur le web. En raison de la pandémie de COVID-19, les gagnants de cette année seront connus grâce à une série de présentations virtuelles, a-t-on annoncé mardi.

Le temps de huit épisodes préenregistrés, cette fête du petit et du grand écran canadien se tiendra du 25 au 28 mai, au Academy.ca ainsi que sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Chacun des rendez-vous internet aura son propre thème et dévoilera des extraits liés à tous les nommés. Ce sont les films québécois «Le chant des noms» (neuf citations) et «Antigone» (huit citations), respectivement réalisés par François Girard et Sophie Deraspe, qui sont actuellement en tête de liste.

«Quoique presque toutes les facettes de notre industrie se sont transformées dans les dernières semaines, la créativité et l'innovation perdurent, a souligné John Young, président de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, dans un communiqué. C'est plus important que jamais de témoigner notre soutien envers nos pairs, et nous avons hâte de célébrer virtuellement les finalistes et les gagnants qui ont contribué à une autre année exceptionnelle de créations canadiennes.»

Le gala soulignant l’excellence de la production canadienne devait se tenir le 29 mars dernier, à Toronto.