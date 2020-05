Réserves fauniques et parcs nationaux, séjours annulés

Plus de 2800 séjours qui devaient se faire en début de saison sur les territoires de pêche avec hébergement dans les réserves fauniques et les parcs nationaux, ont officiellement été cancellés.

Au cours des prochaines heures, les amateurs concernés vont recevoir un envoi officiel de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) pour leur annoncer la nouvelle. Ils vont aussi recevoir un appel des responsables, à compter de demain matin, pour savoir s’ils veulent être remboursés ou possiblement déplacer leur séjour durant la saison. Ils auront aussi la possibilité de reporter la somme versée, pour un séjour la saison prochaine. C’est dimanche que les réservations pour 2021 seront possibles.

Concrètement, cela signifie que pour cette saison, dans le cas des réserves fauniques, l’ouverture prévue pour le 15, sera possible le 22, si les conditions le permettent. Il faut toutefois mentionner qu’il y a deux exceptions à savoir la réserve des Laurentides et la réserve de Papineau-Labelle qui ne seront pas disponibles avant le 28 mai, si c’est possible.

LES PARCS NATIONAUX

Dans le cas des parcs nationaux, ce qui devait débuter le 15 dans l’ensemble du réseau, est remis au 28 mai prochain. Les parcs ne seront donc pas accessibles avant cette date.

Cette situation était prévisible, compte tenu du délai très serré qui existait entre le moment où la Santé Publique donnait son assentiment et la date d’ouverture. Il faut comprendre qu’avant que ces territoires soient disponibles, il faut procéder à de nombreux travaux. Les employés doivent se présenter sur le terrain, préparer le réseau routier, s’assurer que toutes les rampes d’accès soient disponibles et sécuritaires, que la flotte d’embarcations et aussi à l’ordre. Si on ajoute à cela tout ce qui doit être fait pour la mise à niveau des postes d’accueil et des chalets, tout cela devenait impossible à réaliser pour le 15 mai.

UN CALENDRIER

Même situation du côté des pourvoiries qui ne savent pas encore à quel moment un OK sera donné par le gouvernement.

Sur l’ensemble du territoire, les pourvoyeurs ont mis en place des protocoles d’accueil pour les pêcheurs, dans le respect des demandes de la Santé publique. On veut fournir aux amateurs une expérience intéressante dans les circonstances. Ce que réclame ce milieu, c’est un calendrier de ce que gouvernement entend faire avec eux.

Il se vend 700 000 permis de pêche au Québec. Présentement, des amateurs profitent du fait que la saison est ouverte, en pêchant dans le fleuve ou encore dans des rivières ou des lacs en territoire public. Près de 50 000 baux de villégiature sont en force au Québec, ce qui représente autant de propriétaire de chalets qui voudraient bien avoir des réponses sur l’accès à leur chalet.

LA PÊCHE QUOTIDIENNE

Présentement, la pêche quotidienne est possible sur le territoire des zecs. Les amateurs doivent se procurer un droit d’accès auprès des responsables du territoire qu’ils veulent visiter. Officiellement, les zecs ne sont pas ouvertes mais cette activité peut se faire.

Offrir de la pêche quotidienne, pourrait devenir une solution intéressante pour permettre aux amateurs de pouvoir débuter leur saison dans certaines pourvoiries et dans tout le réseau des réserves fauniques. Les coûts reliés à la pratique de cette activité, peuvent s’acquitter sans qu’il y ait de contacts directs. On nous rappelle que la mesure numéro un, c’est la distanciation sociale, le fameux six pieds, qu’il faut respecter en tout temps. Deux pêcheurs isolés en forêt dans une embarcation de 12 ou 16 pieds, n’auront pas de difficulté à la respecter. La nature et l’isolement de qualité qu’elle offre, rien de mieux pour la santé mentale.