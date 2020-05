Sépaq: près de 3000 séjours de pêche et camping tombent à l’eau

Toujours dans l’attente du feu vert de la santé publique pour la réouverture des parcs nationaux et de ses installations dans les réserves fauniques, la Sépaq est contrainte d’annuler près de 3 000 séjours de pêche, de villégiature et de camping en mai.

L’ouverture de la saison de la pêche avec hébergement, prévue le 15 mai, sera donc repoussée d’au moins une semaine, deux dans certains cas, sur le territoire géré par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

La clientèle concernée a été avisée, en début de soirée, dans une infolettre. La Sépaq s’était engagée à informer ses clients le plus rapidement possible.

La décision ne pouvait plus être retardée, confirme le porte-parole de la société, Simon Boivin, en raison des délais qu’il faut prévoir pour rouvrir les différents sites et implanter de nouvelles mesures sanitaires, à partir du moment où les employés seront rappelés au travail.

«Compte tenu de la situation, on n’aurait plus le temps de préparer les installations de manière à recevoir tout le monde, employés et visiteurs, de façon sécuritaire pour cette période-là donc on annule les séjours», a-t-il indiqué en entrevue.

Concrètement, tous les séjours sont annulés du 15 au 21 mai dans la majorité des réserves fauniques, à l’exception de la réserve faunique des Laurentides (entre la région de Québec et celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean) et celle de Papineau-Labelle à cheval entre l’Outaouais et les Laurentides, où les séjours sont annulés jusqu’au 28 mai.

Dans les parcs nationaux, tout est annulé sur l’ensemble du territoire québécois jusqu’au 28 mai. Au total, cela représente précisément 2 867 séjours annulés.

Remboursement ou changement de date

Les pêcheurs et villégiateurs auront le choix d’être remboursés intégralement ou pourront reporter leur séjour selon les disponibilités. Les propriétaires de pourvoiries privées attendent eux aussi avec impatience d’obtenir l’autorisation du gouvernement Legault pour lancer leur saison.

Lundi, le groupe environnemental Nature Québec avait fait une sortie médiatique pour réclamer la réouverture des parcs nationaux afin de permettre à la population d’avoir accès à la nature «dans le respect des consignes de distanciation physique».

«On s’explique mal pourquoi les gens peuvent aller magasiner dans les commerces presque partout au Québec, alors qu’ils ne peuvent pas aller marcher en sentier dans un parc national où la distanciation physique est beaucoup plus facile», avait dénoncé Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.