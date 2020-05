Simons en grave difficulté

La Maison Simons ne sortira pas indemne de cette crise. Alors que les factures s’accumulent, la direction concède qu’elle n’écarte présentement aucun scénario, comme une restructuration ou l’ajout de nouveaux investisseurs, pour maintenir sa santé financière et traverser la tempête.

« Pour nous, cet épisode arrive au pire moment », répond au Journal le PDG de l’entreprise de vêtements, Peter Simons. « Nous perdons beaucoup d’argent chaque semaine, malgré nos ventes en ligne. Nous devons assumer d’autres dettes pour financer nos pertes », poursuit-il.

Il faut dire que le détaillant devait compléter au printemps et à l’été 2020 l’un des plus importants projets dans son histoire, soit son nouveau centre de distribution dans l’Espace d’innovation Chauveau, à Québec.

Les travaux sur l’édifice sont maintenant terminés et les équipements automatisés servant au traitement des commandes sont installés. L’immeuble héberge présentement un studio de photos pour le web. Une portion du travail servant pour le commerce en ligne y a aussi été transférée.

« Mais le gros de nos investissements est dormant », déplore l’homme d’affaires. En raison de la pandémie, les experts pour démarrer et roder les programmes des nouvelles machines ont dû repartir dans leur pays.

L’enseigne doit tout de même payer ses factures d’électricité et sa dette, tout en poursuivant ses activités dans son ancien centre.

« L’investissement est complété. Nous étions à quelques semaines ou mois de la mise en marche de toute cette automatisation et robotisation. Là, je dors sur un actif mort de quasiment 200 millions $ [...] La dette est au rendez-vous, c’est la productivité qui ne l’est pas », poursuit M. Simons.

Ce dernier espère maintenant que son centre de distribution « à la fine pointe de la technologie » soit opérationnel en 2021. Un outil qui aurait d’ailleurs pu grandement aider son organisation durant la crise.

« All-in »

Le nouveau centre de distribution de Simons devrait propulser l’entreprise à un autre niveau pour le commerce en ligne. En 2018, le PDG avait indiqué qu’il était « all-in », comme on dit au poker, avec ce projet pour permettre à sa compagnie de tenir tête aux géants du web.

Pour réaliser son plan de croissance de 215 millions $, en échange de parts, Simons s’est associé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a injecté 27 millions $ dans l’aventure, et Investissement Québec (17 millions $).

Le gouvernement du Québec a octroyé au détaillant un prêt de 81 millions $, et le Fonds Immobilier de solidarité FTQ a investi 20 millions $.

Ouverture le 19 mai

Par ailleurs, même s’il pouvait ouvrir ses magasins au Québec le 4 mai, Simons a préféré attendre jusqu’au 19 mai. L’ensemble de ses 15 succursales au Canada sont actuellement fermées.

« C’est en raison de la complexité pour la réouverture. Il faut rouvrir comme il le faut et bien se sentir. Pour les équipements, on doit faire des achats qui frôlent le million. Il y a aussi toutes les différentes procédures pour les employés et la clientèle qui doivent être bien définies », conclut l’homme d’affaires, au sujet de sa décision.

LA MAISON SIMONS