Vente du Capitole: Québecor confirme des «discussions avancées»

Québecor confirme qu’il souhaite faire l’acquisition de la salle de spectacles du Capitole de Québec et que des discussions pour y parvenir sont avancées.

«Le Capitole est un lieu emblématique de la culture et des spectacles à Québec depuis tellement longtemps. C'est une salle qu'on aime beaucoup, qu'on adore. Je confirme que nous sommes en discussions avancées avec le groupe de propriétaires actuels mais nous ne ferons pas d'autres commentaires», a fait savoir le chef de l’exploitation de Québecor Groupe Sport et divertissement, et patron du Centre Vidéotron, Martin Tremblay.

Coactionnaire du Capitole, Jacques Tanguay confirme être en discussion avec Québecor depuis plusieurs mois, mais précise qu’aucune entente n’est encore signée pour le moment. Il mentionne qu’il devait obtenir au préalable différentes autorisations, afin de s’assurer de la conformité d’une éventuelle transaction.

D’une part, la Ville de Québec devait permettre que le lot où se trouve le Capitole soit scindé en deux, car la transaction ne concerne que la partie salle de spectacles, excluant l’hôtel et le restaurant. Cette autorisation a été accordée hier soir, lors de la séance du conseil municipal.

Puis, l’homme d’affaires doit aussi obtenir une autorisation du ministère de la Culture, puisqu’il s’agit d’un bien classé immeuble patrimonial qui est situé à l’intérieur du site patrimonial du Vieux-Québec.

M. Tanguay a par ailleurs formellement nié que la transaction puisse être liée à une opération de consolidation liée à une forte concurrence, tel qu’avancé par le FM93. Les discussions avec Québecor se poursuivent, a-t-il mentionné, mais il serait prématuré d’annoncer quoi que ce soit, puisqu’il reste encore plusieurs détails à régler.

Plus tôt, mardi, le FM 93 avait révélé que Québecor est sur le point de mettre la main sur la salle de spectacles du Capitole mais que Jean Pilote et Jacques Tanguay demeureront propriétaires de l’hôtel et du restaurant qu’abrite aussi le bâtiment, rénové récemment au coût de 45 millions de dollars.

Développement de talents

Selon une source au fait du dossier, la transaction n’est pas liée à la pandémie de COVID-19 qui affecte durement les salles de spectacles.

Chez Québecor, nous dit-on, l’achat du Capitole permettrait de développer des talents artistiques. On souhaite ainsi que les artistes qui passent par le Capitole puissent éventuellement se produire au Centre Vidéotron.

Au Capitole, Jean Pilote n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

– Avec la collaboration de Karine Gagnon