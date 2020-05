DUPONT, Jocelyn



À Laval, le 26 avril 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé Jocelyn Dupont, époux de Anita Thies.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Rachel, Marianne et Véronique, ses petits-enfants : Jessica, Olivier, Sarah, Stevens, Tommy, Annabelle, Maxime et Nicolas, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.En accord avec ses dernières volontés, il n'y aura pas d'exposition.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie en sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)