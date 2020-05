LAPIERRE, Denis



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Lapierre, autrefois de Saint-Hyacinthe.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claire Coupal, ses enfants Brigitte (Jean-Louis de Munck), Martine (Jocelyn Ouellette) et François (Nu Thuy Tien Ton), ses petits-enfants Guillaume, Philippe, Émilie, Audrey, Magalie et Theodore, la mère de ses enfants Cécile Fontaine, les enfants de sa conjointe Roxanne et Nicolas Ouellet, ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons une célébration aura lieu en toute intimité en la chapelle duSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comUne diffusion web sera disponible à compter du 16 mai, il faudra cependant demander le mot de passe à la famille, sinon vous pouvez communiquer avec LeSieur et frère afin de vous référer à la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.