CLOUTIER, Jacqueline



Le 19 avril 2020, à l'âge de 85 ans, demeurant à Laval, est décédée Mme Jacqueline Cloutier, épouse de feu M. Félicien Houle.Elle laisse dans le deuil sa fille France (Robert), sa petite-fille Catherine (Marc), ses neveux et nièces, et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées uniquement en présence des membres de la famille.