CROISETIÈRE, Fernand



À Montréal, le 29 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Fernand Croisetière, époux de feu Francine Courtois.Il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Mariette et Rita (Gilles Daneau), ses neveux et nièces, la grande famille des Chevaliers de Colomb, dont il était membre, les usagers et le personnel du Centre communautaire Rolland Major, les résident(e)s Du Manoir Cartierville autres parents et ami(e)s.Monsieur Croisetière était résident du CHSLD Manoir Cartierville de Montréal, résidence pour aînés, aveugles et sourds-muets; il y est décédé du COVID-19. La famille tient à remercier l'équipe de l'unité F-2, la zone rouge et tout le personnel médical et de service du Manoir Cartierville.L'inhumation des cendres du couple aura lieuau cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.www.salonfunerairelfc.com