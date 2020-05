CHARETTE, Père Pierre, C.F.S.



À la Résidence De-La-Salle, Laval, est décédé, le 29 avril 2020, à l'âge de, le Père Pierre Charette, religieux de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale.Il est né à St-Augustin, Mirabel, QC, le 12 novembre 1919, fils de feu Ernest Charrette et de feu Thérèse De Bellefeuille. Il entra dans la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale, le 15 octobre 1953, à Pointe-du-Lac (Trois-Rivières). Il fit son noviciat au même endroit et il prononça ses voeux le 1er novembre 1954. Au terme de ses études philosophiques et théologiques, il a été ordonné prêtre le 22 juin 1958 à St-Eustache, par son Exc. Mgr Émilien Frenette, évêque de St-Jérôme. Il a par la suite exercé son apostolat auprès des prêtres dans différentes maisons de la Congrégation au Lac Supérieur (Mont-Tremblant), Rome, Italie, Gargenville (Seine et Loire), France, St. Louis, Mo, U.S.A., et à Westmount (Montréal). Retraité au Cénacle St-Pierre à Pointe-du-Lac, depuis 2014, il était à la Résidence De-La-Salle, Laval, depuis le 2 août 2019.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Louise, Pierre, Odette et Danielle (Vernier). Il a été précédé par ses frères Gaston (feu Aline Bertrand), Gérard, sa soeur Marie-Anne (feu Armand Vernier).En raison de mesures spéciales liées COVID-19, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. La direction des funérailles est confiée à Urgel Bourgie, 2500, ave des Perron, Laval, H7J 1G5.Le corps sera incinéré. L'inhumation aura lieu au cimetière de la communauté à Pointe-du-Lac, Trois-Rivières.Messages de sympathie àFamille CharretteFraternité Sacerdotale