CHARTRAND née PICHÉ

Annette



À Saint-Jérôme, le 2 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Annette Piché. Elle laisse dans le deuil ses filles Linda et Josée (Sylvain Roy), son petit-fils Mathis, ses soeurs Madeleine, Gisèle, Rollande, Georgette et Laurette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Elle fut confiée à la :L'inhumation aura lieu le samedi 9 mai à 11h, au Cimetière de Saint-Jérôme, 541 boul. Roland-Godard.