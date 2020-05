TOUCHETTE, Denise

(née St-Denis)



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 mai, à l'âge de 77 ans, est décédée Denise Touchette (St-Denis), épouse de feu Émile Touchette.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Chantal) et Linda (Gilbert), ses cinq petits-enfants et trois arrière-petits-enfants ainsi que ses frères Hervé et Gilles.Compte tenu des circonstances actuelles imposées par la pandémie, les rituels funéraires seront réservés à la famille immédiate seulement.Vous êtes toutefois invités à assister à la cérémonie via le web, le samedi 9 mai 2020 à 10h15, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante: www.funeraweb.tv en y inscrivant le nom: Denise St-Denis Touchette.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.