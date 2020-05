GAUTHIER, Jeanne D'Arc

(née CHARBONNEAU)



De Blainville, le 30 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Charbonneau, épouse de feu M. Charles-Édouard Gauthier.Elle laisse dans le deuil son fils Réal (Nicole), ses petites-filles Annie (Richard) et Mylene, ses arrière-petits-enfants Olivier et Sarah-Maude, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles liées à la Covid-19, l'exposition et la cérémonie en chapelle auront lieu en toute intimité.