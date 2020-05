COLETTA, Béatrice



À l'hôpital de St-Jérôme, le 29 avril 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Béatrice " Betty " Coletta, épouse de Jean-Claude Michaud, de Lavaltrie.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère et sa soeur : Mathieu Coletta, Luisa Coletta, son filleul Carl Maisonneuve-Coletta, ses beaux-enfants : Marie-Claude Michaud (Luc Brouillette), Dominic Michaud (Cynthia Boisclair), ses petits-enfants : Jason, Megane, Jimmy, Liam et Xavier, son arrière-petit-fils James, son beau-frère Jean-Marc Michaud (Céline Massicotte), son neveu Steve Michaud, sa nièce Anouk Michaud Arseneault, ainsi qu'autres parents et amis.Dans les circonstances de pandémie Covid-19 actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, nous ne pouvons évaluer le nombre de personnes présentes aux funérailles. La famille de madame Coletta a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Veuillez suivre notre site web régulièrement pour lesdéveloppements de la situation.