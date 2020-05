LAPOINTE (VILLENEUVE)

Céline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès, survenu mercredi le 29 avril 2020, de Mme Céline Lapointe (Villeneuve), âgée de 79 ans, épouse de feu de Marcel Villeneuve.Par son amour et sa bonne humeur, elle aura marqué à jamais la vie de beaucoup de gens.Elle laisse dans le deuil son fils Serge, sa belle-fille Esther, ses petits-enfants : Xavier, Anaïs, Lexane et Tristan, son frère Guy, ainsi que de nombreux parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Sa présence demeurera dans nos souvenirs et notre mémoire.Les funérailles se tiendront à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.