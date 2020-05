BUGEAUD, Irma



De Laval, le dimanche 26 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Irma Bugeaud, épouse de feu M. René Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nicole), André (Diane), Ginette, feu Monique (Claude), feu Jean-Pierre (Diane), Normand (Line), Johanne (Yvon) et Marie-Josée (François), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la résidence L'Eden de Laval pour leurs bons soins où elle a résidé depuis 5 ans.Une messe sera célébrée en son nom, à une date ultérieure, en l'église St-François-de-Sales (7070, boul. des Mille-Îles, Laval).