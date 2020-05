MARCHAND, Pierre



À Repentigny, paisiblement à son domicile, est décédé le 2 mai 2020, à l'âge de 69 ans, M. Pierre Marchand époux de Mme Denise Marchand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Steve, ses frères et soeurs : Gisèle (Michel Héon), Colette (Réal Paillé), Lyne (Patrice Paquette), Robert (Marie-Andrée Robitaille), Yvon (Kathleen Pomerleau), feu Réal (Renée Blanchette), Solange, Jean (Martine Ernst) et feu Lucie, ses beaux-frères et belles-soeurs : Claude (Sylvie Thibault), Serge (feu Danielle Desrosiers), feu Michel, Joanne (Jacques Daoust) et André (Marie Caron), ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis.Les cendres seront disposées au Cimetière et complexe funéraire des Trembles à une date ultérieure.Famille et amis sont invités à partager et transmettre leurs messages de sympathies au www.cfdt.caÀ la mémoire de Pierre, des dons peuvent être faits à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.