LETENDRE, Jacques



Le 19 avril 2020 à LaSalle, est décédé M. Jacques Letendre, fils de Thérèse Branchaud et Philippe Letendre de Drummondville.Il laisse dans le deuil sa soeur Nicole (Serge), son frère Maurice, sa belle-soeur Joanne et son grand ami et aidant naturel dévoué M. Richard Lapointe.Nos remerciements au personnel du Centre d'hébergement LaSalle qui se sont occupé de lui pendant 7 ans.En vertu de la situation actuelle de la pandémie, une réunion à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.