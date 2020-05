DAUNAIS, Pierrette



À Terrebonne, le 28 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Pierrette Daunais, épouse de feu M. André Lamoureux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Line (Robin), André Jr (Chantal), Pierre, ses petits-enfants Marc-André, Mélodie, Clara, Antoine, Élodie, Camille, ses soeurs Rita et Jeannine, son beau-frère Lucien, ses belles-soeurs Odette et Nicole, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû à la situation actuelle, la famille se réunira en privé pour rendre un dernier hommage à Mme Daunais.La famille tient à remercier le personnel du Pavillon des Mille-Îles pour les bons soins prodigués à Mme Daunais.