DELAGE, Jérôme



À la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île à Kirkland, le 4 mai 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Jérôme Delage, époux de Mme Margaret Tobin, demeurant à Pointe-Claire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Rachelle (Phillip Janeiro) et Pierrette (Carlos Rios), ses petits-enfants, Amanda et Sebastian ainsi que beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.Les arrangements ont été confiés au salon funéraireFARNHAM, J2N 2W8Tél. : 450-293-4474 www.desourdy.caEn raison des mesures préventives mises en place, une liturgie de la Parole aura lieu en toute intimité suivie de l'inhumation au cimetière de Farnham.Des dons en sa mémoire à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île seraient appréciés.Formulaires disponibles au:https://residencesoinspalliatifs.com/patients-et-familles/en-memoire/La famille désire remercier les infirmières et le personnel de NOVA, du CLSC Lac-St-Louis et de la résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île pour l'accompagnement et les soins prodigués à M. Delage.