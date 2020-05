RANGER, Jean-Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Jacques Ranger, époux de madame Lise Hébert, survenu à l'hôpital Anna-Laberge le 10 avril 2020 à l'âge de 81 ans.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants Mélanie, Lily et Gabriel ainsi que les enfants de son premier mariage. Il laisse également deux petits-enfants qu'il aimait profondément : Elyot et Lyam Ferguson. Lui survivent ses soeurs Pierrette (Gilles Laflamme), Nicole (feu Donald Fraser) et son frère Daniel, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Jean-Jacques était profondément attaché à sa famille qui était au coeur de sa vie. Il entretenait notamment une relation attentive et aimante envers ses enfants et petits-enfants.Jean-Jacques était le président des entreprises qu'il avait lui-même fondées, Groupe Ranger et Exec Transitions Conseils, homme intègre et passionné, il s'est démarqué par ses idées innovatrices.À cause des circonstances exceptionnelles que nous vivons, la cérémonie funéraire sera remise à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à sa mémoire à la Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com