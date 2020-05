PAUZÉ, Carol



À Montréal, le vendredi 1 mai 2020 est décédé, à l'âge de 76 ans, Carol Pauzé, époux de Irene Pauzé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Frère Gilles Pauzé, Micheline Pauzé Cartier (feu Guy Cartier) et Danielle Pauzé Renaud (Lionel Renaud), sa belle-soeur Helen, ses neveux et nièces: Patrice, François, Guylène, Daniel, Carolyn et Joanne, ses petites-nièces Noémie, Avril, Matilde, Agathe, Frederike et Gabrielle et ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires seront célébrés à une date ultérieure.