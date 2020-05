DE SERRES, Marcel



Né à Montréal, le 1er janvier 1924, Marcel est décédé à Ste-Agathe le 28 avril 2020, après une belle vie de 96 ans.Prédécédé par son épouse Ursula (2005), ses frères Lucien, Germain et Rolland; ses soeurs Madeleine et Pauline, il laisse dans le deuil sa soeur Simone, son frère Maurice, ses enfants Gustave (Sylvie), Vanessa (Rick), Conrad (Georgie) et Martin; ses petits-enfants Rebecca, Mélissa, Dustin, Joshua, Corey et Curtis; ses arrière-petits-enfants Kaedyn, Keiffer, Romeo, Kyleigh et Kingston ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Connu pour sa générosité et sa bonne humeur, Marcel appréciait tout, même les choses simples de la vie, telles qu'un bel après-midi ensoleillé, l'air frais de la campagne, un repas avec une bonne coupe de vin, un bon rhum & Coke. Mais rien ne lui donnait plus de plaisir que de pouvoir apprécier ces choses en compagnie de ses proches.Malheureusement compte tenu de la situation actuelle, une cérémonie en mémoire de Marcel ne sera tenue qu'ultérieurement.Il a été confié à :Vos marques de condoléances peuvent être communiquées à : iboo40@videotron.ca