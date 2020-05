MARTEL, Lauréat



À Saint-Jérôme, le 1er mai 2020 est décédé, à l'âge de 93 ans et 9 mois, M. Lauréat Martel, époux de feu Mme Lucille Lapointe.Il laisse dans le deuil ses enfants : Céline (feu Jules et Richard), Daniel (Lise), Gilles (Chantal), Denise (Réjean), Louise (Gaëtan), Maurice, Robert, Sylvie (Sylvio), France (Francine) et Annie (Ghislain), ses nombreux petits-enfants dont Karine sa filleule et arrière-petits-enfants.Il est parti en douceur. Aucun rassemblement n'est prévu pour le moment.