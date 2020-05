DULUDE, Marie Elyse



Au CHSLD Ste-Catherine, le 25 avril 2020, à l'âge de 48 ans est décédée Mme Marie Elyse Dulude de Delson, mère d'Antoine Smith et épouse de Sébastien Smith.Elle laisse également dans le deuil ses parents Lucette Gagner et Robert Dulude, son frère Patrick, ses grands-parents Rita Lefebvre et feu Roch Dulude ainsi que feu Marie Reine Bourdeau et feu Albert Gagner, ses neveux et sa nièce Rémi, Philipe, Kloé et Mathieu, sa belle-famille, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:www.poissantetfils.caLa famille tient à remercier chaleureusement le CHSLD Ste-Catherine pour leurs bons soins. La famille vous invite à faire un don au CHSLD en la mémoire de Marie Elyse.En raison des circonstances, les visites et les funérailles auront lieu à une date ultérieure.