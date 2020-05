Andy Dalton permet aux Cowboys de bien dormir

L’acquisition du quart-arrière Andy Dalton, qui devrait seconder Dak Prescott au sein de l’unité offensive des Cowboys de Dallas, permet aux dirigeants de l’équipe de mieux dormir la nuit.

C’est du moins ce qu’a avancé le vice-président directeur Stephen Jones au réseau ESPN, mercredi. Il a notamment expliqué que le triomphe des Eagles de Philadelphie au terme de la campagne 2017 avait motivé cette décision.

«D’avoir un gars comme Andy Dalton – un peu comme Philly quand Nick Foles a pris la relève de Carson Wentz – capable de prendre le contrôle et de remporter des matchs cruciaux, c’est vraiment important», a avancé Jones.

«Vous pouvez certainement poser plus facilement votre tête sur votre oreiller la nuit en sachant cela.»

Dalton a accepté un contrat d’un an et 7 millions $ samedi. Sur ce montant, 3 millions $ sont garantis. En 2019 avec les Bengals de Cincinnati, il a complété 59,5 % de ses passes tentées pour des gains de 3494 verges et 16 touchés en 13 parties. Il a aussi été victime de 14 interceptions.

Prescott, quant à lui, a disputé quatre saisons avec les Cowboys et a été invité deux fois au match des étoiles de la NFL. Il a réussi 388 passes pour 4902 verges et 30 touchés en 2019. Son contrat se termine toutefois au terme de la prochaine campagne.