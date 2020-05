Artistes à poil!

Que je suis heureuse !

J’ai vraiment craint un moment qu’en pleine pandémie, avec nos vieux qui trépassent en CHSLD, l’économie à terre, les chômeurs à la pelle et les dépressions à la tonne, on passe à côté d’un événement majeur et incontournable. Mais non !

En pleine COVID-19, on a quand même donné priorité à une Cause majeure : l’édition 2020 de Maipoils !

Dans le cadre de ce mouvement antirasage, des femmes connues se photographient le dessous de bras, les jambes, le menton, la poitrine... qu’elles ne se rasent plus.

Et en plus, ça donne lieu à tout plein de manifestations culturelles, plus créatives les unes que les autres. Youhou !

PILOSITÉ REBELLE

On se souvient tous de Catherine Dorion s’exhibant fièrement l’aisselle poilue en 2019. Mais que nous réserve l’édition 2020 ?

Sur la page Facebook du mouvement, Mélanie a composé une belle chanson : « Moi j’veux exposer ma pilosité et choisir c’que j’en ferais / Les normes de beauté d’une société détraquée, j’vois pas l’intérêt / Mon corps fantasmé par un patriarcat normalisé / J’trouve ça dépassé ».

Ravie de voir qu’en pandémie, des autrices de talent continuent de dénoncer le patriarcat, ce VVV (vilain virus virulent).

Et que dire de ce poème de Camille Paré-Poirier : « Mes jambes enneigées sont aveuglées par le soleil. Mon rasoir a hiberné. Chut. Je le laisse dormir. Ce printemps, sur mes jambes, se dresseront des drapeaux blancs. Porte-étendard de notre audace.

« Signons l’armistice, arrêtons le massacre, baissons les armes : rasoirs, pinces et autres instruments de torture. Le poil incarné du sexisme ordinaire n’a pas fini de me faire faire des boutons ».

J’entends déjà nos amis artistes s’exclamer : « Rafraîchissant ! Ludique ! Tellement diversitaire ! »

Sur le site Maipoils, on peut télécharger des dessins à colorier, comme un corps d’humain non genré, sur lequel on peut dessiner des poils aux bras, aux jambes, aux aisselles, sur le ventre, sur le menton, alouette !

Sur cette page Facebook, où les mots « carcan », « double standard sociétal » et « sexisme pilaire » se bousculent dans une myriade de combinaisons, on retrouve une vidéo de Samuele.

« Iel » a composé une chanson : « Vive les corps au naturel, vive la diversité corporelle ». C’est ce qu’on appelle une rime riche.

Manal Drissi (humoriste, chroniqueuse) a écrit sur le compte Instagram de Maipoils : « Est-ce que la masculinité fragile augmente les risques de complications en cas d’infection au nouveau coronavirus ? Parce qu’avec #maipoils qui arrive en même temps que le déconfinement, on aura [sic] pas assez de lits pour les messieurs qui manquent d’air en apercevant du poil de madame ».

Haha, ce qu’elle est drôle, cette Manal !

Maipoils n’a pas laissé les enfants de côté et diffuse cette adorable comptine : « Voici le mois de mai où mes poils volent au vent. Ouhhh, mes poils volent au vent mignonne, si mignonnement ».

Vous trouvez bizarre qu’une enfant prépubère chante la disparition de ses poils ? Hé que vous êtes de mauvais poil !

DEUX POILS, DEUX MESURES

Le 31 mai, on nous promet un spectacle virtuel, avec Catherine Dorion et Safia Nolin. J’ai tellement hâte.

Comment je vous dirais bien ça ? J’en ai les poils qui dressent !