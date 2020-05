LEGAULT, Paul-Émile, F.É.C.

(Frère William)



Frère Paul-Émile Legault, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, ch. du Bord-de-l'Eau, le 29 avril 2020, à l'âge de 85 ans et 9 mois. Fils de William Legault et de Stella Campeau, il naquit à Greenfield, Ontario, le 19 juillet 1934.Entré chez les F.É.C. en 1952, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Varennes, Longueuil, Scotstown et Sorel. Il fut ensuite directeur d'un centre pour délinquants à Gourbeyre, en Guadeloupe, puis poursuivit sa vie missionnaire en Haïti pendant une vingtaine d'années. De retour au pays en 1997, il fut nommé à Lachine comme directeur de la Fondation De-La-Salle.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa soeur Jacqueline (Robert Prégent) et sa belle-soeur Suzanne Legault (feu Claude Legault) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Il y aura incinération du corps et les cendres seront gardées à la Résidence De La Salle en attente des funérailles qui auront lieu quand les circonstances le permettront. Les proches parents en seront informés. Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.