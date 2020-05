DESMARCHAIS, Yvette



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Yvette Desmarchais survenu à Laval, le 27 avril 2020, à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu Jacques Coulombe.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Antoine), Diane (Michel), Madeleine (Normand) et Marie-Josée (Alain); ses 7 petits-enfants et ses 16 arrière-petits-enfants. Elle laisse également son frère Pierre (Denise); son filleul Alain, son neveu Stéphane-Luc Desmarchais (Leslie) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité de la santé.Compte tenu des directives de la santé publique et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les visites et les funérailles seront reportées à une date ultérieure.Mme Desmarchais a été confiée au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V1E7www.dignitequebec.com