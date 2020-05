BOLDUC, Violette



Le 22 avril dernier, à l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, à l'âge de 91 ans est décédée Mme Violette Bolduc mère bien-aimée de Carole, feu Daniel, feu Ginette, Robert (Marjolaine) et grand-mère de Yanick, Mickaël (Alma), Jonathan (Audrey) et leur fille Maëva.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Patricia et Huguette, ses neveux et nièces, plusieurs ami(e)s cher(e)s.En raison des conditions de confinement actuelles une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.