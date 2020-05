SAVARD, Pierre-Henri



Pierre-Henri Savard est décédé paisiblement le 23 avril 2020 à l’âge de 78 ans. Il a mené un long combat contre la maladie avant de s'éteindre suite aux complications d'une pneumonie.Administrateur de formation, il fut président de l’entreprise familiale Photo Service pendant plus d’une quarantaine d’années.Il a partagé nos vies en nous transmettant de nombreuses valeurs telles que l’honnêteté, la compréhension, la vaillance et l’amour inconditionnel.Époux de Françoise Fournier, fils de feu Joseph-Henri Savard et feu Simonne Desautels, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Charles, Lise et Mireille ; ses petits-enfants : Jonathan et Olivier ; ses soeurs : feu Monique et Louise; ainsi que sa belle-famille, ses nièces, ami(e)s, employé(e)s et client(e)s.Nous vous invitons à un salon virtuel qui aura lieu le samedi 9 mai à 13h. Pour obtenir les détails svp écrire à : decesphs@hotmail.comLorsque les circonstances le permettront, la famille vous accueillera pour la célébration des funérailles.