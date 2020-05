COVID-19: les pourvoyeurs inquiets sur la Côte-Nord

Les propriétaires de pourvoiries de la Côte-Nord attendent toujours le feu vert de Québec pour amorcer leurs activités.

Alors que la saison de pêche est amorcée, leurs installations ne sont toujours pas prêtes à accueillir la clientèle.

Sur la Côte-Nord, 46 propriétaires possèdent 69 pourvoiries réparties entre Tadoussac et Blanc-Sablon. Ces derniers emploient plus de 400 travailleurs saisonniers et génèrent plus de 17 millions $ en retombées économiques.

Contrairement aux saisons précédentes, celle de 2020 prend du retard en raison de la pandémie. «On a beau pas paniquer – au mois de mars, c’était pas grave –, mais là, on est rendu au mois de mai et on se dit "comment je vais faire pour payer ça?"», a expliqué Charles Pinard, le président de leur association.

«Je ne vends pas, je ne sais même pas si je vais honorer mes contrats, je ne sais même pas si je vais annuler des clients, les rembourser... On a des emprunts sur le dos, les caisses populaires font ce qu’elles peuvent», a-t-il ajouté.

Québec n’a toujours pas annoncé de date pour relancer leurs activités. «On fait vivre beaucoup de petits villages, bien des employés dépendent de nous présentement. Mais pour l’instant, ils sont tous sur le PCU, le chômage, peu importe, ça nous prend de la prévisibilité pour prévoir tout le monde et repartir nos opérations», a prévenu le président de l’association.

D’ailleurs, le Parti Québécois devrait interpeller le gouvernement prochainement sur le sujet. «On veut permettre, pas juste aux gens de la Côte-Nord, mais aux autres personnes [aussi], de pratiquer un sport qui est en milieu isolé, qui est capable de respecter la distanciation physique et qui a un apport économique important», a souligné le député de René-Lévesque, Mathieu Ouellet.

«Je pense que tout le monde est d’accord que ça prend de la prévisibilité et on attend le plan de match du gouvernement pour la suite», a-t-il poursuivi.