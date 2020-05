COVID-19: une commission d'enquête indépendante réclamée

La CSN réclame une commission d'enquête indépendante afin d'analyser les décisions du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et sa gestion de la crise de la COVID-19.

«On ne veut pas trouver les coupables, mais s'assurer de ne plus jamais revivre les situations critiques des dernières semaines», a dit Pascal Bastarache, président du Syndicat pour le personnel para technique, des services auxiliaires et de métiers-CSN.

Les intervenants syndicaux veulent faire la lumière sur le CHSLD Laflèche de Shawinigan où la situation a dégénéré. Ils demandent bien plus qu'une enquête interne comme celle annoncée par les autorités de la santé. La COVID-19 a fait des ravages dans le centre d'hébergement du secteur Grand-Mère. Le virus a fauché 44 vies, contaminé les trois quarts des résidents et 82 employés.

Le président du Conseil central du Cœur du Québec-CSN, Paul Lavergne, a travaillé six jours au CHSLD Laflèche. Il a été témoin de la lourdeur administrative.

«Il y a des employés qui ont décidé de s'organiser pour les remplacements dans le but de stabiliser les équipes et ont même annulé des vacances pour qu'il y ait un bon ratio», a-t-il raconté mercredi à TVA Nouvelles.

La CSN veut soulever les incohérences entre le discours des gestionnaires et la réalité sur le terrain. Par exemple, le manque de personnel décrié pendant des semaines alors que des travailleurs étaient disponibles et que des départements du réseau de la santé avaient été délestés. On veut également comprendre la gestion entourant le matériel de protection limité dans de nombreux établissements.

«On ne manque pas d'équipement en ce moment, mais il y a un problème de coordination. Des travailleurs ne sont pas protégés pendant trois-quatre heures et portent des jaquettes usagées. Il y a un risque de contamination», a affirmé Frédérick Beaulieu, président du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et professionnels de l’administration-CSN du CIUSSS-MCQ.

Près de 300 travailleurs infectés

Dans la région, 296 employés du réseau de la santé ont été infectés par le virus depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 172 employés sont toujours absents.

Une minute de silence a été observée, mercredi, en mémoire de Laurence Ménard, une travailleuse sociale de Drummondville. La mère de famille est décédée de la COVID-19 à l'âge de 33 ans.

La pétition en ligne a déjà récolté plus de 800 signatures en moins de 24 heures. La CSN représente dans la région 8000 travailleurs provenant de 90 types d’emploi du réseau de la santé.