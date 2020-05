Des prisonniers de Bordeaux entament une grève de la faim

MONTRÉAL | Des prisonniers de Bordeaux ont entamé une grève de la faim alors qu’un premier décès de la COVID-19 aurait été enregistré dans la prison montréalaise.

• À lire aussi: Tensions à la prison de Bordeaux en raison de la COVID-19

Selon les informations de notre Bureau d’enquête, tous les prisonniers du bloc G auraient cessé de s’alimenter pour dénoncer les conditions sanitaires défaillantes de la prison.

La prison de Bordeaux est le seul établissement carcéral du Québec à être infecté par la COVID-19. Trente-trois détenus ont été déclarés positifs, ainsi que 20 gardiens.

ÉCOUTEZ la chronique judiciaire du journaliste Félix Séguin à QUB Radio:

Un détenu serait mort de la maladie, mais les autorités démentent l’information.

Les détenus ont dénoncé au travers de vidéos prises dans la prison des conditions sanitaires primaires: lavabos et toilettes sans eau courante, absence de masques dans un milieu confiné.

Avec la suspension des visites, la tension est importante entre les murs de la prison.

«Tous les centres de formation sont fermés. On ne peut plus faire rentrer de vêtements. On n’a à peu près pas de sorties extérieures. Ils nous mettent en “deadlock”, ils nous sortent de “deadlock”», a expliqué dans une vidéo un détenu.

«Oui, la tension est haute. Là, ça commence... Même les gars ici, entre nous autres, on est tous inquiets. On se demande ce qui se passe. On ne peut même pas aller aider nos familles», a déclaré un autre détenu.

La confiscation des stupéfiants, du tabac et des cellulaires qui étaient destinés à certaines personnes incarcérées a fait monter la tension d’un cran encore.

«C’est sûr que les gens sont très inquiets, les familles sont inquiètes, a indiqué au Bureau d’enquête Me Pierre Tabah, avocat spécialisé en droit carcéral. Et puis ça, ce n’est jamais un bon cocktail quand tout le monde devient inquiet, quand tout le monde devient impatient. Actuellement, ça n’augure pas très bien, selon ce que j’entends.»

Le ministère de la Sécurité publique a affirmé que tout était sous contrôle et que les détenus de la prison de Bordeaux sont isolés 23 heures sur 24