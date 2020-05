Des travaux sur les ponts Jacques-Cartier et Honoré-Mercier dès lundi

LONGUEUIL | Des travaux vont s’amorcer à compter de lundi sur le pont Jacques-Cartier, l’estacade du vieux pont Champlain et le pont Honoré-Mercier.

C’est ce qu’a annoncé mercredi la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI) à la suite des mesures progressives de déconfinement annoncées récemment par le gouvernement Legault.

«Le redémarrage des chantiers sur nos structures permettra, à ce stade-ci, d’amorcer ou de poursuivre des contrats totalisant plus de 70 millions $, en plus d’assurer le retour au travail de plusieurs centaines d’ouvriers», a indiqué Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI, par communiqué.

«Par ailleurs, la santé et la sécurité au travail (SST) [constituent] une priorité pour notre organisation, et nous travaillons de concert avec les entrepreneurs afin de nous assurer que toutes les mesures de SST requises dans le contexte actuel soient en place et que les activités se déroulent en toute sécurité», a ajouté Mme Martel, en faisant notamment référence à la distanciation sociale de deux mètres qui doit demeurer malgré la reprise graduelle de l’économie.

Ainsi, le pont Jacques-Cartier fera l’objet, dès lundi prochain, de travaux de nettoyage et de peinture de l’acier ainsi que de renforcement d’acier entre les piles.

On procédera de plus à la réfection des piédestaux d’une section du pont. Dès le 22 mai, les travaux auront plus d’impact pour les automobilistes, bien qu'ils soient moins nombreux en tant de pandémie, alors qu’on exécutera le planage, le pavage et le marquage des surfaces de roulement du tablier sur l’ensemble du pont reliant Montréal et Longueuil.

Du côté de l’estacade, des travaux de sécurisation de 18 appareils d’appuis se mettront aussi en branle lundi.

Enfin, au pont Honoré-Mercier, qui relie Montréal et la réserve de Kahnawake, on procédera au renforcement de piles, au remplacement d’une plateforme d’inspection et à des travaux de nettoyage et de peinture de l’acier.

D’autres travaux sont prévus au tunnel de Melocheville, à Beauharnois, en Montérégie, ainsi que dans les corridors des ponts Jacques-Cartier et Champlain pour l’installation d’une boucle de fibre optique.