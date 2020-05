Deux «covidiots» recherchés pour s'en être pris à des Asiatiques à Ottawa

OTTAWA | Deux personnes «d'un certain âge» sont présentement recherchées par la police d'Ottawa pour s'en être prises verbalement à des personnes de descendance asiatique, probablement en raison de la pandémie.

La police a expliqué, mardi, qu'à au moins deux reprises dans la dernière semaine, le duo formé par «un homme et une femme de race blanche et d’un certain âge» se sont approchés de leurs victimes à bord d'une Hyundai Elantra grise récente.

«Circulant à bord de ce véhicule, ses occupants accostent des piétons d’origine asiatique et leur crient des noms à connotation raciste, des obscénités et autres injures», a détaillé le corps policier.

Selon les enquêteurs, ces événements pourraient être liés à la COVID-19, qui a pris naissance en Chine. Divers cas d'incidents haineux dirigés contre des Asiatiques ont déjà été signalés au Canada depuis le début de la pandémie.

La police d'Ottawa invite quiconque à des informations sur ces événements à communiquer avec elle au 613 236-1222, poste 5453, ou à l'aide de la ligne confidentielle 1 800 222-8477.