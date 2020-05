Du Brésil, le virus se propage à l’Amazonie colombienne

Indigène, pauvre, isolée et peu peuplée, l’Amazonie colombienne voit se propager la pandémie, impuissante. Sa proximité avec le Brésil, pays le plus touché d’Amérique latine, a ouvert dans la jungle un corridor de contagion, ébranlant un secteur médical déjà démuni.

«Notre frontière est trop poreuse, elle peut être franchie en de nombreux points», souligne Daniel Oliveira, contrôleur public de l’Amazonas, dont le chef-lieu Leticia est limitrophe de la localité brésilienne de Tabatinga.

A l’extrême sud du pays, ce département détient le taux de covid-19 le plus élevé du territoire avec 30 cas par 10.000 habitants, loin devant la capitale Bogota (4).

Un bilan sous-évalué selon les experts, en raison du manque de tests et de laboratoires. Aucune route ne relie l’Amazonas au reste du pays, malades graves et prélèvements pour analyse doivent être transférés par voie aérienne.

L’Organisation nationale indigène de Colombie (Onic) a dénoncé le «risque d’extinction» des populations autochtones, dont 58% sont indigènes.

«Ici, il n’y a pas d’eau potable, le système de santé est très précaire (...) Si le virus se propage, les morts seront inimaginables», a déclaré à l’AFP Arley Cañas, de l’ethnie Inga vivant dans la réserve d’Uitiboc.

Voisin en feu

La Colombie a fermé ses frontières le 16 mars et parié sur le confinement depuis le 25 mars. Mais au Brésil, qui compte quelque 100.000 cas, dont plus de 7.000 morts, la politique est différente.

Le président Jair Bolsonaro minimise la gravité de la pandémie et s’oppose au confinement, arguant de graves conséquences économiques.

Manaus, capitale de l’Amazonas brésilien, où est située Tabatinga, compte le taux de mortalité le plus élevé des 27 capitales d’Etats du pays, et a sombré dans le chaos sanitaire.

La moitié des dix premiers cas détectés à Leticia ont été importés du Brésil.

«Tomber malade ici fait toujours peur, mais maintenant nous avons plus peur que jamais», déplore Yohana Pantevis, une habitante âgée de 34 ans.

Le département ne compte qu’un seul hôpital public, le San Rafael, sans unité de soins intensifs et avec seulement huit lits de soins intermédiaires, pour une population de 76.589 habitants.

Le covid-19 y a déjà causé au moins une douzaine de morts, alors que le pays compte plus de 8.000 cas confirmés, dont 378 décès.

Indigènes en danger

Selon un médecin du San Rafael, Leticia ne dispose que deux respirateurs en mauvais état. «S’il nous arrive trois patients ayant besoin de ventilation, que faire? Commencer à choisir?», lance-t-il, sous couvert d’anonymat.

Fin avril, la Coordination des organisations indigènes du bassin amazonien (Coica) a appelé à protéger les populations amérindiennes des neuf pays qui se partagent la plus importante forêt tropicale de la planète.

Des ethnies ont décidé d’«interdire l’entrée» de leurs réserves aux étrangers à leur communauté, explique Augusto Falcon, président de l’Association des conseils indigènes du trapèze amazonien.

Mais beaucoup vivent dans la «pauvreté en ville, et c’est là que les gens courent le plus de risques», ajoute-t-il.

L’Onic a répertorié au moins 15 cas confirmés, dont quatre morts parmi lesquels le sage indigène Antonio Bolivar, protagoniste du film «L’Etreinte du serpent», âgé de 75 ans.

«Nos chamans et nos sages font leurs rituels de protection sur leurs territoires. Mais là, un autre type de connaissance, une assistance technologique sont aussi nécessaires», estime Arley Cañas.

Triple frontière

Les habitants les plus vulnérables de l’Amazonas colombien vivent de l’économie informelle (comme 47% de la population active du pays) et doivent donc sortir pour gagner de quoi manger, en dépit de règles de confinement très strictes.

De la frontière avec le Brésil et la Colombie, se distingue l’île de péruvienne de Santa Rosa, sur l’Amazone: les trois pays entretiennent d’étroites relations commerciales et sociales.

Mais cette «triple frontière se caractérise par le fait que chacune des localités est à la périphérie de son propre pays», précise Carlos Zarate, coordinateur du groupe d’études frontalières de l’Université Nationale.

«Leticia est à la pointe la plus éloignée de Bogota, même chose pour Tabatinga par rapport à Brasilia et pour Santa Rosa par rapport à Lima. Ce sont les lieux les plus éloignés (...) en termes de distance, mais aussi d’attention de l’Etat», ajoute-t-il.

En dépit de la richesse biologique, culturelle et ethnique de l’Amazonas, 34,9% de sa population est pauvre.

Et bien que le gouvernement ait lancé un plan d’urgence sur place, un autre médecin de l’hôpital San Rafael déplore qu’il ait fallu en «arriver à cette tragédie» et souligne que la peur reste «latente».