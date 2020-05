BERNARD, Claude



À Laval, au CHSLD de Sainte-Dorothée, le 19 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Bernard, époux de feu Mme Céline Mignault.Il laisse dans le deuil ses enfants, Alain et Marie-Josée, deux frères: Jean-Paul (feu Irène St-Amand) et Roland (feu Marie-Paule Bonin). Il a été précédé de ses frères et soeurs: feu Adrien (feu Fernande Gagnon), feu Rita (feu Rosaire Sansoucy), feu Robert (feu Rita Joannette), feu Denise (Paul-Émile Arpin). Il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Compte tenu des circonstances exceptionnelles, une date pour une cérémonie commémorative sera définie ultérieurement.