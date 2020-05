En attendant Dr. Mobilo Aquafest, Eddy King développe de nouveaux marchés

Eddy King allait animer un des galas du festival d’humour Dr. Mobilo Aquafest, qui devait se tenir du 1er au 16 mai. Comme les festivals sont annulés, l’humoriste né en France de parents congolais et qui habite maintenant le Québec occupe son temps par la musique, une autre de ses passions. On a jasé de sa carrière avec lui. Il nous a d’ailleurs appris qu’il ne ferait pas de deuxième spectacle solo, contrairement à ce qui avait été annoncé.

- Comment ça va dans toute cette crise?

Ça va. C’est un peu difficile parce que le confinement fait en sorte que je ne peux pas vraiment voir mes enfants comme je le voudrais. C’est ça, le plus difficile pour moi. Pour le reste, bon... si c’était juste moi qui serais dans la galère, je serais en train de paniquer un peu, mais on est tous dans la même galère. Je m’occupe. J’essaie de parfaire d’autres habiletés. Je suis Dj. Je compose de la musique aussi.

- Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment décrirais-tu ton type d’humour?

Ça toujours été difficile de répondre à cette question-là! (rires) Mon humour est très introspectif. Tous les genres de conversation qu’on pourrait avoir autour d’un dîner entre «potes», c’est ça, mon style d’humour en fait. On peut autant très bien parler de politique, qu’on peut parler de nos enfants ou du boulot. Avec le temps, c’est un peu ça que j’ai réussi à faire ressortir. C’est cette capacité d’une grande salle et de la rendre intime comme si on était tous des «potes».

- Pourrons-nous voir ton deuxième «one-man-show» bientôt?

Je suis dans une situation de rêve en fait. Un peu avant la crise, j’avais pris la décision de tirer la plogue sur la sortie de mon «show» et de quitter Juste pour rire en production (je suis toujours en «management» avec eux), parce que la direction que ça prenait ne me convenait pas. Si j’avais un «one-man-show» en route, là, je serais vraiment, mais vraiment dans la merde.

- Quels sont tes plans alors?

Je commençais à développer un peu le marché français. Je devais y être en ce moment. En fait, là maintenant je devais être en Afrique, mais avant, je devais être en Europe. C’est un peu pour ça que le modèle de la «sortie d’un one-man-show» qu’on connaît au Québec n’était pas vraiment adapté pour ma vie, pour ma carrière. En sortant un «show», j’aurais été pris ici sur la route pendant deux ans et je n’aurais pas pu voyager comme je voulais et aller développer d’autres marchés. C’est ça qui ne me convenait pas.

- Qu’est-ce qui t’a amené à faire de l’humour?

C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Je me souviens que quand j’ai fait le «move», je passais une période assez difficile et j’avais besoin de quelque chose de nouveau. Avant ça, j’ai toujours été dans la musique. J’avais mon groupe et tout. On faisait notre petit bonhomme de chemin. L’humour, c’était un défi et puis, ce défi-là s’est transformé en ma «job» de jour!

- Arrives-tu à faire un peu de musique encore?

Ce n’est que maintenant que j’arrive vraiment à bien jongler avec les deux, l’humour et la musique. Avant, c’était un peu compliqué. J’avais mis une pause sur la musique. Mais aujourd’hui, au niveau artistique, il y a tellement plus de techniques technologiques qui se développent et qui te permettent d’avoir accès à beaucoup plus de choses pour être capable d’en faire. C’est surtout le fait que j’ai commencé à être Dj qui m’a vraiment permis de me remettre dedans.