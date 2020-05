BOUCHARD, Jean-Jacques



La famille Bouchard a le regret de vous annoncer le décès de M. Jean-Jacques Bouchard, époux de feu Lise-Réjane Cabana, survenu le 27 avril 2020, à St-Lambert, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Susie), Danièle, Stéphane (Chantal), Jean-Marc, Anne-Marie et Martine (Marc), ses petits-enfants Bruno, Émilie, Yoan, Gabrièle, Samuel, Alexandre, Samuel, Victoria et Naomie, son arrière-petit-fils Jake, son beau-frère Léo, sa nièce Marie-Christine ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie actuelle, une cérémonie sera reportée à une date ultérieure.À sa mémoire, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.