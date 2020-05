MERCIER, Joseph



À l'hôpital Cité de la Santé, le 19 avril 2020, est décédé paisiblement Joseph Mercier à l'âge de 88 ans, des suites de la COVID-19.Époux de feu Gisèle Campeau, il laisse de doux souvenirs à ses deux filles Johanne et Danielle (René), son petit-fils Charles (Ashley), son arrière-petite-fille Sydney-Rose, ainsi que parents et amis.Figure bien connu dans le domaine de l'assurance, Joseph Mercier était reconnu pour sa bonne humeur et était très respecté de ses pairs.Vu le contexte actuel de pandémie, un service funéraire aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.