BOUSQUET, Abbé René



Le 1er mai 2020, l'Abbé René Bousquet est décédé à l'Hôpital Honoré-Mercier à l'âge de 88 ans. Né le 20 juillet 1931 à La Présentation, il était le fils de William Bousquet et d'Éliza Leclerc.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces.Ordonné prêtre par Mgr Arthur Douville le 15 juin 1957, il dispensa ses services pastoraux dans diverses paroisses : Saint-Liboire (1957), Cowansville (1960), Saint-Benoît de Granby (1965), Saint-Ours (1967) et Waterloo (1969). Il fut animateur de pastorale scolaire à la Polyvalente Jean-Jacques-Bertrand de Farnham de 1972 à 1977, aux Manoirs de la Montagne de Mont-Saint-Hilaire de 1978 à 1983. De 1984 à 1996, il fut aumônier chez les Soeurs de la Présentation de Marie à Saint-Hyacinthe. En 1996, il prit la décision de prendre sa retraire mais il n'en continua pas moins à oeuvrer dans les résidences de personnes âgées de Granby. Le 1er septembre 2005, il s'est retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire pour les soins qu'ils lui ont prodigués.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration des funérailles est reportée à une date ultérieure. L'inhumation aura lieu au cimetière de La Présentation.SAINT-HYACINTHE - www.ubaldlalime.com