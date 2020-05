Fête des Mères : 7 restaurants avec livraison ou menu pour emporter

La fête des Mères sera différente ce dimanche. Dû au confinement obligatoire et à la distanciation sociale, plusieurs Québécois n’auront pas la chance de visiter leurs mamans. Toutefois, plusieurs restaurants de Montréal ont usé de créativité pour gâter la femme de vos vies. Spécialement pour l’occasion, voici 7 restaurants qui offrent un délicieux brunch en option de livraison ou pour emporter.

Lucille’s et champagne Moët & Chandon avec livraison à domicile

Photo courtoisie

Le restaurant Lucille’s propose un menu brunch luxueux qui saura plaire aux mamans aux fins palais. En effet, pour le coût de 125 $ une boîte gourmande vous est livrée directement à la porte, composé d’un cocktail de crevettes, de mini croissants, de frittata aux fines herbes et au fromage de chèvre, de yaourt aux fruits frais et granola, de bagels St-Viateur, de gravlax de saumon aux câpres et concombres, d’une salade de tomates, de fromage à la crème fait maison, d’une confiture maison, de deux mini bouteilles de champagne Moët & Chandon avec becs, deux flûtes à champagne et un bouquet de tulipes. * Commande en ligne et livraison le samedi et dimanche

Jellyfish Crudo + Charbon met de l’avant les produits du Québec

Photo courtoisie

Pour son brunch de la fête des Mères au coût de 75$ pour deux personnes, le restaurant Jellyfish Crudo + Charbon met en vedette plusieurs produits du terroir québécois : asperges du Québec, gribiche au homard, œuf, aneth, échalotes et amandes, gravlax de saumon maison, servi avec fromage à la crème au wasabi, chips de bagel St-Viateur, buffala du Québec des Élevages Maciocia et plus encore. Il est également possible de commander une petite bouteille de champagne de Moët & Chandon, au coût de 115$ pour deux personnes, incluant une bougie artisanale de cire de soya de l’atelier boutique La Montréalaise. * Précommander avant le 8 mai au téléphone 514-303-0908 – Commandes pour emporter le 9 et 10 mai directement au restaurant ou livraison le dimanche 10 mai, entre 11 heures et 14 heures dans certains secteurs. La boîte sera déposée à votre porte.

Les Enfants Terribles et les paniers gourmets

Photo courtoisie

Que ce soit pour le brunch ou pour le souper, les restaurants Les Enfants Terribles vous offrent l’option de deux paniers pour l’occasion de la fête des Mères : panier brunch à partir de 35$ pour une personne et 55$ pour deux personnes ou le panier festin à partir de 45$ pour une personne ou 75$ pour deux personnes. Plusieurs autres options sont également disponibles. Au brunch, faites l’essai des pancakes, de la salade de homard et de la cassolette au jambon braisé. Au souper, laissez-vous tenter par le risotto aux champignons ou le filet de bœuf avec purée de pommes de terre. De plus, à l’achat d’un panier gourmet à 70$ et plus, recevez un sac cadeau rempli de surprises, livré directement chez votre maman. * Livraisons (avec Rive-Sud et Rive-Nord) pour le vendredi et samedi et gratuites pour toutes commandes de 75$ et plus.

Le Mélisse et des plats réconfortants

Photo courtoisie

L’excellent restaurant du Vieux-Montréal Le Mélisse a rouvert ses portes au grand bonheur des résidents du quartier. Populaire pour ses viennoiseries, ses boissons chaudes et ses plats réconfortants, l’établissement a conçu une carte spécialement pour la fête des mamans avec crème de navet et garniture d’oignons, oignons cipollini rôtis, rouleaux au chou et au veau servis avec sauce tomate, purée de pommes de terre, parmesan et herbes fraîches et gâteau au yogourt et aux framboises. Un véritable délice pour deux personnes au coût de 55$. *Avec pré-commande par téléphone au restaurant au 514-379-3794

Robin des Bois : délices et soins beauté

Photo courtoisie

À l’occasion de la célébration des femmes de notre vie, le restaurant bienfaiteur Robin des Bois fait d’une pierre deux coups en vous proposant une livraison de spécialités de la maison et de produits de beauté de la marque Biotherm, pour le prix de 92 $, en remettant 50$ à l’organisme Le Chaînon. On livrera donc à la porte de votre maman des plats maison, tels que la fameuse soupe dahl dans un pot Masson d’un litre ou encore le tempeh barbecue bio. Puis, maman pourra profiter d’un panier de produits de beauté, en plus d’y ajouter un petit pot de confiture maison de Goûts Nomades et une carte postale à votre nom, avec message personnalisé. * Pré-commande par téléphone 514 288-1010 – Pick-up : Du jeudi au samedi ou livraison le samedi et dimanche (5$ par rayon de 5 kilomètres arrondis)

La Chronique et la fine gastronomie à la maison

Photo courtoisie

Toute l’équipe de l’excellent restaurant La Chronique a usé de créativité pour la fête des Mères avec un menu brunch à 45$ et un menu signature à 75$. Si votre maman est amatrice de fine gastronomie, c’est l’endroit où commander pour lui faire plaisir. Parmi les plats à faire saliver, on retrouve les raviolis de homard, cuisse de canard confite ou encore le crémeux aux citrons et fraises du Québec. *Toutes les commandes doivent être faites avant jeudi à 13 heures au info@lachronique.qc.ca

Cafe Gentile et son brunch à l’italienne

Photo courtoisie

Pour les gros appétits, vous ne regretterez en rien des menus spéciaux de la fête des Mères du Cafe Gentile Westmount. Le premier choix de forfait à 125$ pour quatre personnes est composé de pancakes maison au mascarpone, un bol de pudding au chia, la frittata de nonna avec épinards et champignons, un plateau de biscottes et une surprise pour maman. Sinon le deuxième forfait à 225 $ est plutôt costaud avec des spécialités maison, telles que les plateaux de salades italiennes, des pots de sauce tomate, des saucisses italiennes, les boulettes de viande et une becquée de fromage ricotta frais. *Toutes les commandes doivent être faites avant vendredi à 17 heures au catering@cafegentile.ca ou par téléphone au 514- 925-8686 – Livraison gratuite dans un rayon de 3 kilomètres du Cafe Gentile Westmount